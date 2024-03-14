Bakan Bolat: İngiliz muhataplarımız Türk ekonomisine ve potansiyeline güveniyor

Bolat, Londra merkezli Yönetim Enstitüsünün ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun düzenlediği Türk-İngiliz İş İnsanları ve Yatırımcılarla Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2023'te küresel üretim ve ticaretin zayıf olduğunu ancak Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olduğuna dikkati çeken Bolat, "Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüyerek G20 ülkeleri arasında dördüncü, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı. Ekonomimiz üst üste 14 çeyrektir sürekli büyüyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 1 trilyon dolar sınırını aştı. Türkiye, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesinin yanı sıra mal ve hizmet ihracatını da artırmaya devam ediyor." dedi.

Bolat, Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi olan 255,8 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

Türkiye'nin dengeli ve istikrarlı büyümesini gelecek yıllarda da sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizen Bolat, şöyle konuştu:

"Mal ihracatımızın 2024'te 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Hizmet ihracatındaki performansımız da ekonomimiz için son derece önemli. Ocak-Kasım 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 92 milyar dolar değerinde hizmet ihracatı gerçekleştirdik. 2024'te 110 milyar doların üzerinde hizmet ihracatına ulaşmak için çalışıyoruz."

Geçen yıl Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacminin 18,9 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2024'ün ikinci ayındaki ticaret hacmimiz 1,8 milyar dolar oldu. Bu başarı, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin bir sonucu. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Bu umut verici rakamlara rağmen, stratejik ortaklar olarak hala önemli miktarda kullanılmamış potansiyele sahip olduğumuza inanıyoruz. STA'mızın güncellenmesi ve yeni işbirliği alanlarına genişletilmesi, ekonomik ilişkilerimizin tüm potansiyelinden faydalanmak için önemli bir fırsat olacak. Bugün İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile birlikte STA güncelleme müzakerelerine başladığımızı duyurarak ikili ekonomik ilişkilerimizde önemli bir adım attık. Bunun, her iki tarafın da ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki güçlü kararlılığını ortaya koyan bir adım olduğu açık."

- "İNGİLİZ MUHATAPLARIMIZ TÜRK EKONOMİSİNE VE POTANSİYELİNE GÜVENİYOR"



Bolat, Türkiye'nin yatırımcılara iyi korunan bir iş ortamı ve dünyanın en geniş serbest ticaret anlaşma ağlarından birini sunduğunu dile getirerek, "Bu avantajlar sayesinde Türkiye, küresel bağlantıları olan çok uluslu şirketler için bölgesel bir merkez haline geldi. Birleşik Krallık bu konuda önde gelen ortaklarımızdan biri. Birleşik Krallık'ın 2023'te 8,6 milyar dolarlık yatırımıyla Türkiye'deki ilk on yatırımcı ülkeden biri olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu, İngiliz muhataplarımızın Türk ekonomisinin büyümesine ve potansiyeline duydukları güvenin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk şirketlerinin İngiltere'deki toplam yatırımının 2023'te 4,9 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, "Bu yatırımlar arasında en büyük sektörlerden biri müteahhitlik. Türk müteahhitleri Birleşik Krallık'ta toplam değeri bir milyar doları aşan 46 proje üstlendi. İki güçlü müttefik ve ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık çeşitli alanlarda ortaklıklarını derinleştirmeye devam ediyor ve bu alanlar arasında yapay zeka ve teknolojinin de yer aldığını görmekten mutluyum." şeklinde konuştu.

Bolat, bu yılın başında Birleşik Krallık ile üçüncü ülkelerle işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti. Yeni mutabakat zaptının üçüncü ülkelerde başta müteahhitlik hizmetleri olmak üzere karşılıklı önceliğe sahip alanlarda işbirliğini güçlendireceğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bağlamda yeni anlaşmamız, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın daha stratejik bir işbirliğini birlikte taahhüt edecekleri önemli bir adımı işaret ediyor. Anlaşmamızı hayata geçirmek üzere haziranda bu amaçla bir toplantı düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm dünyada tanık olduğumuz ekonomik yavaşlama, stratejik ortaklığımızı pekiştirmek için ekonomik işbirliğimizi güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bugün burada iş dünyamızla bir araya gelerek ticaret ve yatırım alanındaki yakın işbirliğimizi taçlandırıyoruz. Özel sektör temsilcileri arasındaki diyalog ve işbirliğine son derece önem veriyoruz. Şimdi ekonomik işbirliğimize yeni bir ivme kazandırma zamanı."

Toplantıya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı.

