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Politika

Bakan Bolat, Ossowski ile Gümrük Birliği'ni görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile bir araya geldi.

AA14 Ocak 2025 Salı 11:41 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Ossowski ile Gümrük Birliği'ni görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile bir araya geldiklerini bildirerek, "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilişkilerimize ve işbirliğimize ivme kazandırdığı bir dönemde Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, Ossowski ile Bakanlıkta gerçekleşen görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin, önemli ticari ve ekonomik ortağı olan AB ile ilişkilerini çok yönlü geliştirmeye büyük önem verdiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilişkilerimize ve işbirliğimize ivme kazandırdığı bir dönemde Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, kapsayıcı bir AB ticaret politikası ile yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğini savunuyor. Bu doğrultuda AB ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

  • Ticaret Bakanı
  • AB Türkiye Delegasyonu
  • Ömer Bolat

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