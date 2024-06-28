İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2024 Cuma / 22 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7925
  • EURO
    35,1807
  • ALTIN
    2455.77
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Bolat, Ünal Üstel ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Ünal Üstel ile bir araya geldi
ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirerek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını etraflıca değerlendirdik. Özellikle, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularında istişarelerde bulunduk. KKTC'nin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla, altyapı projeleri, enerji ve turizm gibi stratejik sektörlerde işbirliği yapabileceğimiz alanları belirledik. Ticaret Bakanlığı olarak, KKTC ile olan işbirliğimizi derinleştirmek ve ortak projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Ticaret Bakanı
  • KKTC Başbakanı
  • Ömer Bolat
  • Ünal Üstel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.