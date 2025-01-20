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Politika

Bakan Bolat ve Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile bir araya geldi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Bakan Bolat ve Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüştü
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bayraktar ile birlikte Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sakova ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Görüşmemizde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını, yeşil ekonomi, dijitalleşme ve karşılıklı yatırım olanaklarını ele aldık. Avrupa'daki en önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Slovakya ile işbirliği alanlarını çeşitlendirerek ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

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