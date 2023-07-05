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Politika

Bakan Bolat, Yulia Svyrydenko ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna ile ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik atacakları adımları değerlendirdi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
Bakan Bolat, Yulia Svyrydenko ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi ile Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyamızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sviridenko ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde ve tahıl koridoru inisiyatifi sürecinde aktif rol alarak çözüm önerileri geliştiren kilit ülke olma konumunun devam ettiğini vurguladı.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Biz de Ticaret Bakanlığı olarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi ile Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyamızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Sayın Sviridenko ile ülkelerimiz arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının uygulamasına ve Ukrayna ile ikili işbirliğimizi geliştirmeye yönelik atacağımız adımları değerlendirdik."

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