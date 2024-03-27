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Politika

Bakan Bolat'tan İmamoğlu'nun 'topunuz gelin' açıklamasına tepki: Plastik yüz sahibine yakışır

CHP'li İBB Ekrem İmamoğlu'nun '17 Bakan ile sahadalar, topunuz gelin' sözlerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV canlı yayınında tepki gösterdi. Bakan Bolat, 'Bu ifade bir korku ve telaşın dile vurumu. Kaybetme korkusu yaşıyor. 'İstanbul'a niye geliyorlar?' diye bir hezeyana kapılmak ancak bir plastik yüz sahibine yakışır. Gülüp geçiyoruz.' dedi

27 Mart 2024 Çarşamba 23:20 - Güncelleme:
Bakan Bolat'tan İmamoğlu'nun 'topunuz gelin' açıklamasına tepki: Plastik yüz sahibine yakışır
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV'de 'Açık Görüş Özel' programında Gazeteci Murat Çiçek'in sorularını cevapladı.

İMAMOĞLU'NUN 'TOPUNUZ GELİN' AÇIKLAMASINA TEPKİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların yerel seçim çalışmalarına verdiği destek ile ilgili açıklamasına, "Bu ifadeyi bir korkunun çok açık bir şekilde ortaya çıkması ve gerginliğine bağlıyorum. Daha 9 ay önce 2 ay boyunca sadece bir ilin belediye başkanı olarak görev ve sorumluluk alanı olan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hepsi ikisi de Anadolu illerinin hepsini gezdiler. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için propaganda yaptılar. 81 vilayetle ilgili çalışma sorumluluğu ve görevleri olan bakanlarla ilgili 'İstanbul'a niye geliyorlar?' diye bir hezeyana kapılmak ancak bir plastik yüz sahibine yakışır. O yüzden gülüp geçiyoruz." diyerek tepki gösterdi.

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