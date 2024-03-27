Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV'de 'Açık Görüş Özel' programında Gazeteci Murat Çiçek'in sorularını cevapladı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların yerel seçim çalışmalarına verdiği destek ile ilgili açıklamasına, "Bu ifadeyi bir korkunun çok açık bir şekilde ortaya çıkması ve gerginliğine bağlıyorum. Daha 9 ay önce 2 ay boyunca sadece bir ilin belediye başkanı olarak görev ve sorumluluk alanı olan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hepsi ikisi de Anadolu illerinin hepsini gezdiler. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için propaganda yaptılar. 81 vilayetle ilgili çalışma sorumluluğu ve görevleri olan bakanlarla ilgili 'İstanbul'a niye geliyorlar?' diye bir hezeyana kapılmak ancak bir plastik yüz sahibine yakışır. O yüzden gülüp geçiyoruz." diyerek tepki gösterdi.

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