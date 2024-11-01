Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret açıklaması: Hiçbir sevkiyat bulunmamakta

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialara yanıt verdi.

Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu ifade eden Bolat, hükümetin, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğunu belirtti.

Bu tarihten sonra, Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmadığını vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"GÜMRÜK SİSTEMİMİZ TAMAMEN KAPALIDIR"

"Aynı şekilde İsrail'den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır.

Diğer taraftan, 2 Mayıs 2024 tarihindeki Kararımızda belirttiğimiz üzere, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'yi kapsayan yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ihracata, ancak "Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu" Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'yla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir.

Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanmış olup; mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır.

Nitekim 2022 yılında yaklaşık 7,7 milyar dolar yıllık toplam ithalatı, 6 milyona yakın nüfusu bulunan Filistin, her yıl dolaylı ya da doğrudan ithalatının yaklaşık %25'ini ülkemizden yapmaktadır. 2024 yılında Filistin'e yönelik ihracatımız istatistik sisteminde artık kendi kodu ile giriş yapılmaya başlanmış ve daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde artık Filistin'in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır.

Kurulan ve zaman içerisinde güçlendirilen Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasında, her bir sevkiyat için Filistinli ithalatçılar, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığına başvurmakta ve sevkiyata ilişkin mutabık kalınan bilgilerin elektronik ortamda Bakanlığımız koordinasyonunda teyitleşilmesi sonrasında, sevkiyatlara ilişkin tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat beyannamelerinde gideceği ülke Filistin olarak beyan edilen sevkiyatlarda da, Filistinli ithalatçı firmalar öncelikle Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığına başvurmakta; Bu başvurunun uygun bulunması durumunda Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teyit mektubu ülkemiz elektronik teyit kanalına ulaştırılmaktadır.

Söz konusu bildirim konusu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerince tesciline, ancak iletilen teyit mektubunun hem bu süreç içerisinde gerçekleşmiş olması, hem de ürünler ile ilgili değerlendirmelerin yapılması akabinde onaylanması halinde izin verilmektedir.

"FİLİSTİN'İN BU HAKLI DAVASINDA EKONOMİK OLARAK YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkemize, Filistin'den yapılan ithalatlarda ise; Filistinli ihracatçıların ülkemize yönelik ihracat başvurusunun, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması durumunda, ülkemize iletmesi sonrasında ve geldiği ülke olarak Filistin olduğunun tevsiki onaylanmaktadır.

Ayrıca, Filistin'e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri de, aynı elektronik onay mekanizması kapsamındaki teyitleşme sonrasında tamamlanabilmektedir.

Ülkemiz bu mekanizma ile mazlum Filistin Halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin'in bu haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecektir."

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