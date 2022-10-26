Bakan Botchwey'in ''Türkiye'' hassasiyeti basın toplantısına damga vurdu!

Gana'lı Bakan Botchwey'in "Türkiye" ismi konusunda yabancı basın mensuplarını uyarması basın toplantısına damga vurdu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. İki Bakan, ikili ilişkilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Botchwey'in basın toplantısının sonunda yabancı basın mensuplarına yönelik uyarısı salona damga vurdu. Botchwey, "Şunu ifade etmek istiyorum. Belli bir ismi kullanmaya devam etmek istiyorsun. İngilizce "Turkey" ismi şu an değişti. Hepimizin bunu artık tanımlamamız gerekiyor. "Türkiye" ismini kullanmamız gerekiyor. Medya üyelerinin de bu hususa dikkat etmelerini rica ediyorum. Artık ingilizce "Turkey" değil, "Türkiye" ismini kullanmalısınız." dedi.

Bakan Botchwey'e "Türkiye" hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Bu aslında Birleşmiş Milletler'de de kayıt edildi" ifadelerini kullandı.