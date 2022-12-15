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Politika

Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı İmamoğlu davasıyla ilgili olarak, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karar karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak. Yapılan siyasi taraftarlık adalete zarar vermektedir' dedi. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayına ilişkin de açıklama yapan Bakan Bozdağ, 'Çocukların cinsel istismarı bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez. Hukuk işliyor, herkesin vicdanı rahat olsun, yargılama devam ediyor. Sonucu herkesin beklemesinde fayda var' dedi.

15 Aralık 2022 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu açıklaması
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Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanlığı olarak birinci gündemimiz kadına karşı şiddetle mücadeledir. "Kadınlar için kullanılan ayrımcı ifadeleri yasalarımızdan çıkardık. Yargılamayı yapan hakimlerimize itimat edin. Eninde sonunda hak da adalet de yerini bulacaktır. Kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bundan sonra da bu hassasiyeti en üst düzeyde gerçekleştirmeye devam edecektir." dedi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR DAVASI

6 yaşındaki çocuğa istismar davasıyla ilgili de konuşan Bozdağ, "Hukuk işliyor. Herkesin vicdanı rahat olsun. Yargılama devam ediyor. Sonucu herkesin beklemesinde fayda var." ifadelerine yer verdi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bütün bu bizdeki veriler gösteriyor ki bu işin esasen yargıya gelmeden çözülmesi lazım. Yargıya ne zaman geliyor. Ya kadın öldükten sonra ya cinsel saldırıya uğradıktan sonra geliyor .Yargıya iş bittikten sonra geliyor. Yargıya geldikten sonra iş bitmiş oluyor.

YSK ÜYELERİNE HAKARET DAVASI

Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Hiçnir makam, merci hakimlere emir ve yetki veremez, tavsiyede bulunamaz. Her yargılama sonucunda bu yargıya siyaseti bulaştırmak, hukukumuza da yargımıza da büyük zarar vermektedir. Hukuk önünde herkes eşittir. Orada herkese aynı muamele uygulanır. Yargı statüye bakmadan, konumuna bakmadan, kanuna bakarak ona göre kararı açıklar.

Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. İstinaf yolu da açıktır ve nihai karar da ondan sonra açıklanacaktır.

Sayın İmamoğlu için ne siyasi yasak kararı ne hapis cezası vardır. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa itiraz yolu vardır. Bu yollar sonuna kadar açık, sağlıklı bir şekilde işlemektedir. Bırakalım hukuk, usulüne uygun yasaya uygun işlesin. Bizim davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız.

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