Bakan Bozdağ sert çıktı: Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar!

Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Batman'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada partililere hitap eden Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını ifade etti.

Yaraları sarmak ve insanlara daha iyi yaşam alanları sunmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bir yıl içerisinde yeni konutların tamamlanacağını hatırlattı.

Bekir Bozdağ, yeni kentler kurulacağını, deprem bölgesinin yeniden imar ve inşa edileceğini vurguladı.

Daha önceki depremlerde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini bildiren Bozdağ, "Ne söz verdiysek verdiğimiz sözü vaktinde, bazı yerlerde de vaktinden önce yerine getirdik. Söz verdiğinde sözünde duran, 'Yaparım' dediğinde de yapan ve yaptıran bir Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi var ve onun liderliğinde bir Türkiye var." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci başkanı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk başkanı olarak seçileceğini dile getirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Kim ne derse desin, nereden bakarsa baksın, nereden kükrerse kükresin. Değil bir artı beş artı iki artı bir, 9'lu, bütün dünya bir araya gelse bu gerçeği değiştiremeyecektir. 14 Mayıs sandıklarda aziz milletimizin yeniden ve daha gür şekilde haykırarak 'Başkan yine ve yeniden Erdoğan' dediği gün olacaktır." diye konuştu.

Sözlerinin eri olduklarına işaret eden Bozdağ, şehir hastanelerini hizmete sunduklarını, buna karşı çıkanların da hastanelerde tedavi olduğunu aktardı.

Marmaraya, Avrasya Tüneli'ne, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına, Taksim'e cami yapılmasına, İstanbul Havalimanı'na, nükleer enerjiye, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a, doğal gaz aramalarına karşı çıkıldığı anlatan Bozdağ, "Bizim yaptığımız nice iş var, bu zihniyete rağmen yaptık. Biz bunların hayırlarına uyup, 'yaptırmayız' dediklerini yapmasaydık Türkiye'de bugün şehir hastaneleri, hızlı tren olmazdı, her ilde üniversite, nükleer enerji, Avrasya Tüneli, Marmaray, İHA'lar, SİHA'lar olmazdı. Yerinde sayan, yorulan, yorgunluktan bir adım iler gitmemiş bir Türkiye olurdu. Biz koşan, şahlanan Türkiye yaptık." ifadelerini kullandı.

- "Bunlar '7 kocalı Hürmüz' misali bir devlet yönetimi vadediyor"

Millet İttifakı'nı eleştiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bunlar masada oturup toplanıyorlar, kim cumhurbaşkanı adayı olacak aylarca konuştular. Madem yanı başlarında oturuyormuş, kaç ay aradılar. Yanı başındaki cumhurbaşkanı adayını göremiyorlar, görme mesafeleri kıt demek ki. 'Hiç yıpranmasın diye biz adayımızı açıklamıyoruz.' dediler, 2002'den beri siyasetin içinde 2010'dan beri genel başkan ve Cumhurbaşkanımıza karşı girdiği her seçimi kaybetmiş, yıpranmanın zirvesine ulaşmış birini yıpranmamış aday diye milletin gözünün önüne getirip takdim ediyorlar. Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar. Sözünüzde durun. Cumhurbaşkanımız 'Taksim'e cami yapacağım' diyor, hepsi ayağa kalktı. Yaptı mı? 'AKM'yi yıkıp yapacağım' dedi, herkes ayağa kalktı. Yaptı mı? Yaptı. Bir de siz sözünüzde durun, yıpranmadık adayınız bu mu? Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Hesap edin bir tane cumhurbaşkanı adayları var, cumhurbaşkanının yanında 7 tane cumhurbaşkanı yardımcılığına adaylar var. Bir de Kandil ve HDP'yi koyarsanız 9 yardımcı, bir başkan adayı yapıyor. Siz dünyanın neresinde, bir hükümet sistemi olur ki orada bir cumhurbaşkanı, 9 yardımcısı yahut 7 yardımcısı olan dünyada böyle bir örnek var mı? Bir bakkalı bile iki kişi bir araya gelince yönetmekte zorlanıyor, bunların genel başkanları bir araya gelecek, yetmedi iki tane belediye başkanı bir araya koyacaklar, oturup anlaşacaklar, ülkeyi yönetecekler. Böyle bakkal yönetilmez, bırakın ülkeyi. Bunlar istikrar vadetmiyor, bunlar kriz vadediyor, kaos vadediyor, kavga vadediyor, koalisyon vadediyor. Kendileri diyor, 'Dediğimizi yapmazsa kavga çıkarırız.' diye açıklama yapıyorlar, 'Meclis'teki gücümüzü kullanırız, şunu, bunu yaparız.' diyorlar. Bunlar fiili koalisyon vadediyor, bunlar anayasayı fiilen çiğnemeyi vadediyor. Bunlar yönetilemezliği en iyi yönetim diye vadediyor. Bunlar '7 kocalı Hürmüz' misali bir devlet yönetimi vadediyor. Böyle vaat olur mu?"

Millet İttifakı'nın yeni diye eski Türkiye'yi vadettiğini ifade eden Bakan Bozdağ, bunların Türkiye'ye umut veremeyeceğini vurguladı.

Her kafadan bir sesin çıktığını dile getiren Bozdağ, masanın etrafında anlaşılamadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Çıktı masadaki biri, demediğini bırakmadı. Saydırdı, saydırdı. Biz saydırsak kıyamet kopar. Sonra masanın etrafındakilerin trolleri, bu Sayın Genel Başkana yapmadıkları hakareti, yapmadıkları tehdidi, yapmadıkları linci bırakmadılar. Sonra ne olduysa bunların hepsi sineye çekildi, söylenen sözler unutuldu, masaya geri oturuldu, kaybedecek aday 'kazanacak aday' diye imza atıldı. Birlikte kazanacağız diye fotoğraflar çekildi, konuşmalar yapılıyor. Siyaset biraz omurga ister, dik duruş ister. Bu millet, posta koyuyorsan koyduğu postanın arkasında duran, bir laf söylüyorsa lafının arkasında duran, bir söz ediyorsa sözünün arkasında duran, bir bedel ödemek lazımsa ödemekten çekinmeyen Recep Tayyip Erdoğan gibi liderleri sever."

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya meydan okuduğu, dik ve cesur durduğu için sevildiğini belirtti.

Muhalefetin, "Biz omurgalıyız, dik duruyoruz" dediğini ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Dik duruşunuz buysa sizin yerde duruşunuzu merak ederim. Türkiye'nin dik duran lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz duruşu ondan öğrendik. İsrail'in Cumhurbaşkanı'nın yüzüne, canlı yayında 'Siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz' deyişinde biz dik duruşu gördük. Biz dik duruşu 'Kudüs, Filistin'in başkentidir' diye haykırışında gördük. Biz dik duruşu 'Dünya beşten büyüktür' diye hitabında gördük. Amerika, falan şunu diyecekmiş diye eğilip, bükülenler dik de duramazlar, diklenemezler de. Bir parti beyannamesini açıkladı, 'Terörle mücadele bitecek, Suriye'den, Irak'tan Türk askeri çekilecek.' Ağızlarını açıp bir kelam ediyorlar mı? Rusya-Ukrayna savaşında taraf olacaklarını açıklıyorlar. Doğu Akdeniz'de bizim hak ve menfaatlerinizi arayan arama ve tarama gemileriyle ilgili konuşuyorlar, Libya'dan, Suriye'den asker çekeceklerini söylüyorlar. O zaman ne farkınız kaldı. Onun için Türkiye'nin geleceği güçlere, güçlülere, eğilen ve teslim olanlarda değil, Türkiye'nin geleceği Allah'ın önünde eğilen ve Allah'ın yarattığı aziz Türk milletinden, aziz Batmanlılardan daha büyük güç tanımayan ve sadece milletin önünde eğilen liderlerin yolundan gitmekle olacaktır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

- "Hepsi göz boyama, aldatma"

Sandıkta milletin oyunu bozacağının altını çizen Bozdağ, Türkiye'nin seçimlerinde Washingtonluların, Parislilerin oy kullanmayacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"'Seçim muhafazakarları' diye bir kavram var. Ne demektir? Adam bir vakit namazını vaktinde eda etmez ya da hiç kılmaz ama seçim arifesi olunca cami cami gezip namaz kılar, kıldığını da gösterir, seçim muhafazakarı. Seçim bitti mi, namaz da biter. Oruç tutmaz, hiçbir vakit tutmaz ama seçim arifesine ramazan denk gelmişse oruç tutmadığı halde tutarmış gibi iftar eder, seçim muhafazakarı. Başı örtülü birine zerre kadar tahammülü yoktur ama seçim vakti başı örtülülere rozet takmak için yarışa girer, seçim muhafazakarı. Ömründe cuma namazına gitmez ama seçim vakti her cumayı ayrı bir camide eda etmek için danışmanlarına hangi camiye gidelim diye program yaptırır. Bu din istismarının kendisidir, riyakar siyasettir. Milliyetçi bölgeye gideceksin, 'Mansur ile gidelim, Mansur Yavaş milliyetçi.' Muhafazakar bölgeye gideceksin, 'Temel Bey ile gidelim, muhafazakar', Karadeniz'e gideceksin, 'İmamoğlu ile gidelim.' Hepsi göz boyama, aldatma. Siz Mansur'u yanınıza alınca milliyetçi mi oluyorsunuz veyahut Temel Beyi yanınıza alınca muhafazakar mı oluyorsunuz? Siz yine aynısınız."

Milletin aldatan siyasetin temsilcisi olmadıklarını belirten Bozdağ, milletin karşısında ne ise öyle olduklarını vurguladı.

Bekir Bozdağ, seçime kadar, seçimden sonra kimliği ve karakteri değişmeyen liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ile de görüşen Bakan Bozdağ'a AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de eşlik etti.