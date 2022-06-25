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Politika

Bakan Bozdağ, amcası vefat eden Sayan'a başsağlığı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a amcası Aslan Sayan'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 12:32 - Güncelleme:
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Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın dün hayatını kaybeden amcası Aslan Sayan'ın ailesine başsağlığı dilemek için Tutak ilçesine bağlı Yukarıkargalık köyüne geçen Bozdağ, Savcı Sayan'a ve Aslan Sayan'ın ailesine taziye dileklerini iletti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, taziyeevinde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Bakan Bozdağ'a Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Adalet Bakan Yardımcıları Hasan Yılmaz ile Akın Gürlek, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu da eşlik etti.

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