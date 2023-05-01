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Politika

Bakan Bozdağ: Benim gördüğüm seçim 1'inci turda bitecektir

24 TV'de yayımlanan Arafta Sorular programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Benim gördüğüm seçim 1'inci turda bitecektir. Parlamento'da da Cumhur İttifakı olarak salt çoğunluğu alacak şekilde oluşacaktır.' dedi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 00:31 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ: Benim gördüğüm seçim 1'inci turda bitecektir
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Adalet Bakanı Bozdağ, Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Ben araf programındayım ama arafta değilim. Hayatım boyunca hep net oldum. Tarafım hep net oldu. Ben hep haktan, hakikatten, doğrudan, iyiden yana oldum. Kararım hep net oldu.

Taraf olmak ayıp bir şey değil, doğru bir şey. Adil olmak lazım. Tarafsızlığı mümkün görmüyorum, ben tarafsız değilim.

Taraf olmak, ilkeli olmak insanlar açısından ayrıca bir saygınlık uyandırıyor. Çünkü tarafı net, istikameti net, yolu net. Davasında eğip bükmez, başkalarına yaranmak için takla atmaz.

Terör örgütleri " Millet İttifakı'nı destekliyoruz" dedi. Terör örgütleri Millet İttifakı adayını destekliyor dediğimde uydurmuyorum. Kalkıp "bizi destekleyenlere terörist" dedi diyorlar, Allah'tan korkun öyle bir şey demiyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin, "Bizim olduğumuz yerde terör olmaz, bizim olduğumuz yere oturursa biz kalkarız." demesi gerekiyor. Adamlar oturmayı bırak masaya hakim oldular. Bütün sosyal medya hesaplarından açık açık destekliyorlar.

Ben bir tespitte bulunuyorum kimseyi itham etmiyorum. Kılıçdaroğlu "Ortadoğu bataklığının kodlarıyla konuştu" diyor, benim cümlemin içinde şampanyaya bunu demediği belli, peki ne var orada? Temiz alın var, secde var, şükür var.

Ayrıştırıcı dili kullanan, çok net şekilde CHP Genel Başkanı'ndan en aşağıya kadar hepsidir. Bir yandan oy isteyeceksiniz, öte yandan da başka partiye oy veren seçmenlere hakaretin âlâsını yapacaksınız. Bu büyük bir ahlaksızlıktır.

Eski Türkiye'de milletten korkan ve milletten iktidar yetkisi alamayanlar hep eski Türkiye'yi istiyor çünkü millettin vermediği yetkileri cumhurbaşkanının yetkileri vasıtasıyla Ankara'da ellerinde tutuyorlardı.

Milletin yürütme organını, seçme hakkını milletten almak istiyorlar. Çünkü bunlar milletin seçimine güvenmiyorlar. Esasında millete güvenmiyorlar.

Engin Altay, "Kimsenin burnu kanadı mı, kanamadı mı?" sorusunu Yasin Börü'nün, şehidimizin annesine sorsun. Kimse kendisini mahkeme yerine koymasın.

Şimdiden tehdit ediyorlar. Bir yandan 'biz herkesle helalleşeceğiz' diye geziyor, öte yandan da nasıl hesaplaşacağını anlatıyor. Ben hep söylüyorum 'helalleşme' kavramını kazıyın altından hesaplaşma çıkar.

Batı'daki (Avrupa) başkentlerde mitinglerimizden epey bir endişelenmişlerdir. Türkiye'de Kılıçdaroğlu zaten hep endişeli ve yanındakilerin endişesi de hep çok yüksek.

Seçim sürecinde herkes bir yerden bakarken milletin nereden baktığını da görmek lazım. Samimi CHP'liler şu yürüyen süreçten rahatsız, "Kandil'in desteklediği birine ben oy vermem" diyen bir sürü CHP'li var.

14 Mayıs akşamı Türkiye'de çok şey değişecek. "Tarih yazacağız" diyenler tarih olacak. 14 Mayıs, Türk siyasetinde büyük bir değişimin başlangıç günü olacaktır. Pek çok genel başkan ya o gece ya ertesi gece siyasete veda edecektir.

Benim gördüğüm seçim 1'inci turda bitecektir. Parlamento'da da Cumhur İttifakı olarak salt çoğunluğu alacak şekilde oluşacaktır.

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