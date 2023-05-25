Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Sinan Oğan' ve 'Ümit Özdağ' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da bir televizyon kanalında soruları cevapladı.

İlk turda benim tahminim anketçilerin tahminlerinden daha tutarlı oldu. 1 puan sapma, tespitin doğru bir tespit olduğunu ortaya çıkarıyor. Hayırlı olsun seçim sonuçları. 28 Mayıs'ta da inşallah Cumhurbaşkanı seçimini tamamlayacağız.

Yüzde 60'la seçimi kazanacağını ilan eden, bakanlıkların tayin eden, özgüvenle yola giden birisi var ve yüzde 55 bile onları kesmiyor. O zaman da 4 aday vardı. Sonuç, yüzde 45'e ulaşmayan bir rakam. 15 puan, tahminlerinde bir yanılma var. Cumhurbaşkanımıza baktığımızda bütün anketlerde 50'nin biraz üzerinde bir oyla alacağı söyleniyor, bizim tahminimizde kıl payı sonuç çıktı.

"BİR OY İLE KAZANACAK GİBİ SANDIKLARA GİDİLMELİ"

Arazide de geziyorum, vatandaşım eğilimine bakıyorum, 14 Mayıs'ta sandığa gitmemiş ya da gidip diğer adayı tercih eden vatandaşımız bu defa Erdoğan'a vereceğim diyor. Ben o yüzden Şanlıurfa'da yüzde 62'nin biraz üstünde oy aldı ama bu seçimde yüzde 70'i bulan bir rakamla hemşehrilerimizin oyu artırarak bir destek sunacağına inanıyorum. Sakın rehavete kapılmayalım diyorum. Herkes tanıdıklarını sandığa gitmek için uyarıyor. Ben sandığa katılımın üst düzeyde olacağını düşünüyorum. Bir oy ile kazanacak gibi sandıklara gidilmeli.

ÖZDAĞ-KILIÇDAROĞLU MUTABAKATI VE HDP VE YEŞİL SOL'UN TAVRI

Millet İttifakı'nın ilkesizlik ittifakına dönüştüğünü vatandaşımız da gördü. Vatandaş ilkelerini ayaklar altına alanları takdir etmiyor. Yeşil Sol Parti ve HDP yöneticilerinin bir hür irade ile değerlendirme yaptıklarını düşünmüyorum. Öyle olsa Kılıçdaroğlu, onlara verdikleri sözlerin hepsini çöpe attı. HDP oyu ihtiyacı varken orayı hemen satıverdi. Kayyum uygulaması şartsız kalkacak deyip kayyum uygulaması denildiğinde kime yalan söylüyor? Sayın Özdağ'a mı yalan söylüyor, HDP'ye Yeşil Sol Parti'ye mi yalan söylüyor? Hangi Kılıçdaroğlu iktidar olacak?

2 milyondan fazla oy farkı var. AK Parti hiç oy hiç oy almayacak, diğeri de bu kadar üzerine oy alacak. Buna baktığımızda böylesi bir şey aklen ve fiilen mümkün görünmüyor. Vatandaş iki yüzlü siyaseti sevmiyor.

"SİNAN OĞAN'A VERİLEN OYLARI BU TARAFA ÇEKMEK İÇİN..."

Sayın Oğan'a verilen oyları bu tarafa çekmek için milliyetçi bir söyleme bürüneceğiz, sesinizi çıkarmayın diye bir şey denmiş olabilir diye bir soruyu soruyorum ben. Çünkü 14 Mayıs öncesiyle birbirine zıt bir Kılıçdaroğlu var. O zaman hangi Kılıçdaroğlu doğru.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Milletimiz uzlaşarak bir anayasa yapın dedi. 500 oyla dahi yeni anayasa yapsak biz onu halkın oyuna sunacağız. Milletin sözleşmesi olması için parlamentoda geçtikten sonra milletin takdiri ve onayına sunulması lazımdır. Referandum için de 360 lazım. Sayı artıyor ama 360'ı bulmak kolay değil. Bulunduğu takdirde bir uzlaşma yapılabilir.

SEÇİMDEN SONRA EKONOMİ...

Bu yorumların tamamı algıya dönük. Bu lafı diyenlerin ağababaları da Türkiye ekonomisini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kendileri de Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor, sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısı var. Eğer öyle olsaydı seçimden sonraya bırakmazlardı. Bugün yapsalar Kılıçdaroğlu güle oynaya başkan olur. Türk ekonomisini yıkmak o kadar kolay olsaydı, milletin halini kötü hale getirmek kolay olsaydı, bu kadar zamandır bir iktidardayız, seçimden sonraya niye bırakıyorlar? Bütün bunların hepsi birer algı operasyonu.

MONTAJ VİDEO TARTIŞMASI

Sayın Kılıçdaroğlu, her konuyu çarpıtıyor. Murat Karayılan açıklama yaptı, montaj mı? Kendileri yayınlıyor. Mustafa Karasu açıklama yaptı. Cemil Bayık açıklama yaptı. Pek çok terörist elebaşı açıklama yaptılar. Açıklamaları kendileri kaydettiler, dünya ve Türkiye kamuoyuna açıkladılar. Murat Karayılan'ın açıklamaları montaj mı? Elebaşlarının açıklamaları montaj mı? Murat Karayılan'ın böyle bir açıklaması yok, Cemil Bayık'ın böyle bir açıklaması yok demesi gerekiyor. Sosyal medyada CHP'li taraftarlar da yapıyor, öbür taraf da yapıyor. Cumhurbaşkanımızın söylediği şey çok açık.