Bakan Bozdağ duyurdu: İstiklal'deki saldırıya ilişkin dikkat çeken detay

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber ekranlarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin soruları cevaplıyor.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Bir kadın bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil ama bir kadın şüpheli. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler. Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN VEKALET SAVAŞI VAR"

DEAŞ terör örgütü bakıldığı zaman uluslararası bir terör örügütü. Bütün terör örgütlerini dış güçler destekliyor. Türkiye'ye karşı terör üzerinden bir vekalet savaşı var.

"ABD VE AVRUPA İSTEDİĞİMİZ KİŞİLERİ İADE ETMİYOR"

Onlarca ülkeden teröristleri talep ettik. ABD'den 232 talebimiz oldu. 1855 talep gelmiş FETÖ ile ilgili, 112 ülkeye 1172 kişi hakkında 1277 dosya göndermişiz. Bugüne kadar bize 3 tane iade var. Şu ana kadar da 122 tane deport edilmiş kişi var. İstediğimiz kişileri ABD de Avrupa ülkeleri de iade etmiyor.