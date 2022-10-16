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Politika

Bakan Bozdağ maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyünde cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

IHA16 Ekim 2022 Pazar 17:12 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu
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Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Kesim'in (25) cenazesi, hastane morgundan alınarak Bartın'ın Epçiler köyündeki evine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından maden işçisinin cenazesi, köy camisine taşındı. Annesi ve kardeşleri, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Camiye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kesim'in ailesine başsağlığı diledi.

Kesim'in cenazesi, öğle vakti köy mezarlığında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi.

Bir süre tabuta omuz veren Bakan Bozdağ, Kesim'in mezarının başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene, Kesim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

  • Bakan Bozdağ
  • Kur’an-ı Kerim
  • Bartın
  • Berkay Kesim

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