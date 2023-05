Bakan Bozdağ: Sinan Oğan'a yapılan linçleri lanetliyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Sinan Oğan'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Seçimde büyük başarı ortaya koydu. Milletin önemli bir kesiminin desteğini aldı. Dünkü açıklaması ile ilkesel bir tavır ortaya koydu. Tam bağımsız bir Türkiye'yi isteyen Oğan, ilkeli duruşun gereği olarak cumhurbaşkanımızı destekleyeceğini ifade etti. Sinan Oğan'a yapılan linçleri lanetliyorum. Onun ilkelerini hayata geçirecek olan sayın Erdoğan'dır. Aksi olsa kendi görüşleri ile ters düşmüş olurdu. Terör örgütlerinin desteklediği birine destek olamayacaklarını açıkladı. Yeni dönemde çok konuşulacak birisi olacak, yakından takip edilecektir.

CHP'ye destek verenler tarafından linçe uğradığını da görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu desteklese Oğan'dan iyisi olmayacaktı. Sayın cumhurbaşkanımızı destekleyince ondan kötüsü yok. Her önüne gelene kendilerini destekliyorlarsa onları göklere çıkaran desteklemiyorsa erin dibine sokan ilkel anlayış görüyoruz. Bunlar kendilerini medeni görüyorlar ama ne kadar yobaz olduklarını yazdıklarından görüyoruz.

Kendisi gibi düşünmeyenlere tahammülü olmayanlara Türkiye'ye yapacağı hayır olmadığını görüyoruz. Türkiye aydınlık geleceğini aydınlık düşünceleri olan kadro ile yoluna devam etmesi lazım. Akşener masadan kalkınca yapılan linçi, İnce'ye yapılan linçi hatırlayın. Tavır koyunca yerin dibine geçiriyorlar. Tavrınız değişince de hakaret ettikleri kişiyi öve öve bitiremiyorlar Yerli ve milli duruşu temsil eden yetkin isimlerden biri sayın Oğan. Bu yerli ve milli bir duruştur.

14 Mayıs seçiminde halk demokratik olgunluk gösterdi. Şaibesiz tamamlandı Seçim. Demokrasimiz için önemli bu. YSK'nın yaptığı seçimlerin güvenilirliği açısından da önemli. Parlamenter sistem tartışmaları bu seçimden ayyuka çıkmıştı. Sistemin referandumuna dönüştürdüler. Millet gündemimde böyle bir şey yok dedi. Parlamenter sisteme dönüş iddialarını veto etti millet. Artık sistem tartışmaları ile kaybedecek vaktinin olmadığının rotasını çizdi. Sistem değişikliğini gündeme taşıyanları veto etti. Yüzde 49.52'de tutmak sureti ile ikinci turda kimi seçeceğini dünyaya ilan etti. Yasama iktidarını ilan ettikten sonra diğer iktidarı kime vereceğini de işaret etti. Erdoğan beyefendiyi 28'nde cumhurbaşkanı seçeceğinin ilanıdır. Bu son derece önemli. Türk halkı yalana prim vermeyeceğini gösterdi. Türkiye'nin zayıflamayacağını isteyen ülkelerin desteğini alanların başkan seçilemeyeceğini ilan etti. Millete tepeden bakanları değil milletin içinden olanların seçileceğini ortaya koydu. Türk halkı, ben seçerim benim başkanımı kimse seçemez mesajı verdi.

Depremzede kardeşlerimizin siyasal tercihlerinin iktidardan yana değil de Kılıçdaroğlu'ndan olacağını değerlendirdiler. Sandıktan çıkan sonuçlar Erdoğan'dan yana olduklarını görünce Oğan'a Akşener'e İnce'ye yaptıkları gibi deprem bölgesinde yaşayanlara demedikleri lafı bırakmadılar. Yapmadıkları saygısızlığı bırakmadılar. Kılıçdaroğlu'na oy verince doğru Erdoğan'a oy verince yanlış yapmış olacaklar. Üstenci bakışı daha önce de gördük. Kendilerine oy vermeyenlere göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı adam diye aşağılayan küçümseyen yaklaşımı gördük. Depremzedelere karşı tutumu görünce şaşırmadım. Bildik CHP dedik. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan insanımızın buna en büyük cevabı oyları ile vereceklerine inanıyorum. Bu insanlar neden Erdoğan'a oy verdiler buna bakmak lazım. Ona güveniyorlar, bize evimizi verirse Erdoğan verir diyorlar. Bir yandan saygısız tutum var bir yandan Defne'de yapılan hastane var. Vatandaş bu iki zihniyeti görüyor. CHP yöneticileri ve destekçilerinin bir kısmı her seçimden sonra halkı suçluyor. Her sezon maça çıkıyor ve maçı kaybediyorlar. Teknik direktörün oyuncuların hiç mi suçu yok? 16 sezondur bu takım kaybediyor. Biri de çıkıp demez mi bu takımın teknik direktörü 16 sezondur kaybettiriyor demez mi? Her maçı kaybediyor, bizi üzüyorsunuz demeliler..

Vatandaş sandığa el koydu. 16 seçimi kazana bir iktidarı seçerek vatandaş yoluna devam kararını vereceğine inanıyorum. Türkiye'de başarısız bir muhalefet var. Değişmesi gereken iktidar değil muhalefet. Muhalefette büyük bir değişimin 28 Mayıs'tan sonra yaşayacağına inanıyorum. Olmazsa vatandaş onlara daha büyük bir kırmızı kartı gösterecektir.

Bu değişimi seçim sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra olması önemli. Milleti aldatmaya dönük bir değişim bu. Milliyetçi söyleme sarılarak açık kapatmaya çalışıyorlar. Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz, siz de oy verin; Erdoğan'ın gitmesi Kılıçdaroğlu'nun gelmesi lazım dediklerini millet gördü. Buna göre vatandaş eğer iktidar Kılıçdaroğlu olursa kimin borazanı öteceğini gördü. HDP'nin açıklamalar, bunların hepsi vatandaşı tedirgin etti ve cumhurbaşkanına sahip çıktı. Milleti aldatacaklarını düşünüyorlar. Bir parti fikirlerinde yüzde 180 değişimi nasıl yaşar. Siz hangisisiniz. Yozgat'ta Kandil'i başlarına yıkacağım diyen misiniz yoksa Demirtaş'ın çıkması için peşime takılın diyen misiniz? Millet bu iki Kılıçdaroğlu'ndan biri yalan söylüyor der. Birden bire mutfakta soğan sarımsak üzerinden bir yandan sevgi pıtırcıkları dağıtırken masayı yumruklayana nasıl dönüştü? Erbakan'dan daha Erbakan'cı, Türkeş'ten daha ülkücüye dönüştü? Hangi Kılıçdaroğlu doğru olan? Kılıçdaroğlu değişmedi, milletin aklı ile alay edercesine söylem değişikliğine gitti. Milliyetçi muhafazakar seçmen bu oyunlara gelmez. Cevabı verecektir millet.

Türkiye'de en güvenli yapılan işlerin başında seçim gelir. Seçimden önce seçim güvenliği açıklamasını bir parti yapıyorsa kaybedeceğini görmüş mazeret üretiyordur. Hile yapılması kanuni imkansızlık ve fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. bu manipülasyonu yapanlar 14 Mayıs'ta bir kez daha boşa düştü. 0.5'i tamamlamak zor bir iş mi? Hiçbir diktatör ikinci tura gider mi? Bütün bunlar bir şeyi gösterdi ki muhalefet cephesi yalan söylüyor. Demokratik seçimlerde sıkıntı yok. Seçim güvenliği tartışmasını her zaman yaptılar yine yapabilirler ama toplumda karşılık bulmaz. Verilen seçim mesajlarının başında artık parlamenter sisteme geri dönüş yok benim gündemimde dedi vatandaş. Bu tartışmaları gündemden çıkarın dedi vatandaş. Bunu tartışan partilere de mesaj verdi. Bu seçimi referanduma dönüştürdüler. Öyle ise başkanlık sisteme devam dediği anlamına gelir bu sonuçlar.