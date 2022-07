Bakan Bozdağ: Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi sürecek

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Aile Sağlığı Merkezi, Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Hizmet Binası'nın açılış programına katılan Adalet Bakanı Bozdağ, eğitim, gençlik merkezleri, sağlık ve sosyal güvenlik konularında yapılan hizmetleri anlattı.



Türkiye'nin ayrım yapmaksızın her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Bozdağ'ın konuşmasından bazı bölümler şu şekilde:

EN SON TERÖRİST İMHA EDİLİNE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Pençe Yıldırım Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütleriyle, teröristlerle mücadele ederken şahadet makamına erişen bütün şehitlerimizi, Mehmetçiklerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmıyor, hainler misliyle karşılığını buluyor, Türkiye'nin içinde terör eylemi yapma imkan ve kudreti elinden alınan terör örgütlerini ülkemiz sınırları dışında kovalamaya, inlerine girmeye ve onların bütün eylemlerini yok etmeye ve inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle ve terör örgütleriyle etkin, kararlı sürekli mücadelesini devam ettirecektir.

TERÖRE DESTEK VEREN KARANLIK GÜÇLERLE DE MÜCADELE EDİYORUZ

Türkiye'nin terörle mücadelesi biliyoruz ki sadece görünürdeki taşeron terör örgütleriyle mücadelesi değildir. PKK Terör Örgütü, FETÖ Terör Örgütü, DHKP/C Terör Örgütü ve bilimum terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara eğitim, onlara finans, onlara silah ve onlara her türlü Türkiye Cumhuriyeti devletine ve aziz Türk milletine ihanetleri için desteği veren pek çok ülke, pek çok karanlık güç var. Bunların her birini siz de yakinen biliyorsunuz, biz de yakinen biliyoruz. Onlar bunları gizlemiyorlar da Amerika'sından Avrupa'sına kadar terör örgütlerini ve teröristleri himaye ettiklerini gizlemeden her türlü desteği veriyorlar. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadelesi bilesiniz ki, bu taşeron terör örgütleriyle ve onların teröristleriyle mücadelesi sadece değildir. Bunların arkasındaki karanlık güçlerle, bunlara destek veren ülkelerle de büyük bir mücadelesidir. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz ve onların arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz. Bundan sonra da mücadelede kararlıyız ve bu mücadelede Türkiye'nin geri adım atmasını bekleyenler hayal kırıklığına uğramaya devam edeceklerdir.

MİLLETİN MENFAATLERİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DÜNYAYI KARŞIMIZA ALMAKTAN ÇEKİNMEDİK, ÇEKİNMEYECEĞİZ

Türkiye'nin huzuru, aziz milletimizin barış içinde yaşaması, ülkemizin içte ve dışta güvenliğinin tam tesis edilmesi için hükümetimiz alınması gereken tedbirleri almakta, atılması gereken adımları atmakta son derece kararlıdır. Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğu zaman dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki Türk hükümeti bundan sonra da aziz milletin menfaatleri söz konusu olduğunda bir dünyayı karşısına almaktan çekinmeyecektir. Bildiğimiz yolda milletimizin hak ve menfaatlerinin gerektirdiği yolda kararlı bir biçimde ilerlemeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

BU MİLLETİN EVLATLARININ DİNİNİN KİTABINI ÖĞRENMESİNDEN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?

Ankara Adliyesinde orada Yaz Kur'an Kursu açıldı ayağa kalktılar. Ankara Adliyesi'nde Kur'an kursu nasıl açılır, orada mescit var, mescidin içinde açılır ve Barolar Birliği bir yandan CHP'liler bir yandan açıklama yaptılar. Neler neler. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bu milletin evlatlarının dininin kitabını öğrenmesinden niye rahatsız oluyorsun? Sonra da kalkıp bazı çevreler bunlar gelirse, muhafazakârlar şöyle olur, böyle olur. Yahu daha gelmeden yaptıkları belli geçmişte yaptıkları da belli. Bunların bu millete hayrı dokunmadı. Eğer bunların hayrı dokunsaydı zaten millet bizi getirmezdi. Geçmişte yaşadıklarının etkisiyle millet bunlara taa 1950'den bu yana tek başına iktidar vermedi. Elliden önce de zaten tek parti vardı, çare yoktu, mecbur iktidarlardı ama serbest, rekabetçi, hür ortamda yapılan hiçbir seçimde bu milletten iktidar yetkisi alamadılar.