Bakan Bozdağ'dan AK Parti Şanlıurfa milletvekilli adaylığıyla ilgili açıklama: Benim için büyük bir şereftir

Bozdağ, AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatından geçmiş bir kardeşiniz olarak edindiğim bilgi, tecrübe ve ondan aldığım güç ile peygamberler diyarı Şanlıurfa için çalışacağım. Artık vakit, Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerim için çalışma, koşma ve koşuşturma vaktidir. Kaybedecek vaktimiz yok. Yarın değil hemen şimdi diyerek işe başlıyoruz. Ya Allah, ya Bismillah. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim."