İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2661
  • EURO
    21,0208
  • ALTIN
    1237.85
  • BIST100
    5028.15
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Bozdağ'dan AK Parti Şanlıurfa milletvekilli adaylığıyla ilgili açıklama: Benim için büyük bir şereftir
Politika

Bakan Bozdağ'dan AK Parti Şanlıurfa milletvekilli adaylığıyla ilgili açıklama: Benim için büyük bir şereftir

AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir.' ifadesini kullandı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 11:16 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ'dan AK Parti Şanlıurfa milletvekilli adaylığıyla ilgili açıklama: Benim için büyük bir şereftir
ABONE OL

Bozdağ, AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatından geçmiş bir kardeşiniz olarak edindiğim bilgi, tecrübe ve ondan aldığım güç ile peygamberler diyarı Şanlıurfa için çalışacağım. Artık vakit, Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerim için çalışma, koşma ve koşuşturma vaktidir. Kaybedecek vaktimiz yok. Yarın değil hemen şimdi diyerek işe başlıyoruz. Ya Allah, ya Bismillah. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.