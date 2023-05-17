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Politika

Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya kınama: Gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınayarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya kınama: Gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum
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Bozdağ, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum. Almanya'nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp, haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum."

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