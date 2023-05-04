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Politika

Bakan Bozdağ'dan fahiş kira artışı hakkında açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına yönelik yaptırım getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Kurala uyulmaması halinde müeyyidelendirdiğimiz takdirde bunun caydırıcı olacağından ben eminim. Bir yaptırımı olmayan düzenlemenin zayıf kaldığı açık. Şimdi bu düzenlemenin uyulmasını sağlamak uygulanmasını da yaptırım ile temin etmek son derece önemli” dedi.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Bakan Bozdağ'dan fahiş kira artışı hakkında açıklama
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı olan Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'da özel bir televizyonun canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş kira artışları konusunda çalışmanın ne aşamada olduğu sorusunu üzerine Bakan Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konuda çalışma yürüttüğünü kaydetti. Adalet Bakanlığının konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü de hatırlatan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bizim Bakanlığımızın bu konuda daha önce yaptığı bir hazırlık var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da aynı konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Kira artışını 31 Temmuz'a kadar yüzde 25 ile meskenlerde biz sınırladık. Uygulamaya baktığınızda buna rağmen fahiş artışların olduğunu, pek çok tartışmaların yargıya intikal eden hususların olduğunu da görüyoruz. Burada bir sorun var. Sorun ne? Siz bir düzenleme yaptığınızda düzenlemeye uymayanlar ile ilgili yaptırım öngörmediğiniz takdirde o düzenlemenin etkisi azalıyor. Bunu gördük burada. Tabii deprem felaketi nedeniyle konut ihtiyacının artması ayrıca bir tetikleme yaptı ama bütün bunlara rağmen burada bir yaptırıma da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Türk Ceza Kanunu'nun 237. Maddeden sonra gelmek üzere bir madde eklemeyi biz tasarladık. Ama bu cezai yaptırım olursa böyle idari yaptırım olursa ayrı bir şey. Ya hapis cezası ya adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir yaptırımla bu kurala uyulmaması halinde müeyyidelendirdiğimiz takdirde bunun caydırıcı olacağından ben eminim. Bir yaptırımı olmayan düzenlemenin zayıf kaldığı açık. Şimdi bu düzenlemenin uyulmasını sağlamak uygulanmasını da yaptırım ile temin etmek son derece önemli. Seçimden sonra bu konuda bir adım atacağımızı ifade etmek isterim"

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni Anayasa ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İnşallah siyasi partilerimiz arasında geniş bir uzlaşma olur, yeni Anayasa'yı beraber yapar, milletimizin takdirine sunarız" dedi.

  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
  • Bakan Bozdağ
  • fahiş kira artışı

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