Bakan Çavuşoğlu: ABD'den F-35 alamazsak farklı alternatiflere bakarız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'ABD'den F-35 almayı istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız.' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'den F-35 almayı istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız." dedi.
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