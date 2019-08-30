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Bakan Çavuşoğlu: ABD'den F-35 alamazsak farklı alternatiflere bakarız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'ABD'den F-35 almayı istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'den F-35 almayı istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız." dedi.

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