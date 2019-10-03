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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam, Başkan Erdoğan'ın talimatı yeterli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuyla ilgili, 'Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı yeterli, gereken yapılır.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu. 
 
"BİZİ İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GÖTÜRMEYECEK"
 
Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ABD'nin teklifi ile birlikte burada gerçekten bir Güvenli Bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafında görmediğimiz aşikardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Amerika ile devam bu sürecin bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceğiz kanaati biz de var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor." diye konuştu.
TALİMAT BEKLENİYOR
 
Bakan Çavuşoğlu, "Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı Güvenli Bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecilerin buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabii Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." ifadelerini kullandı.
 
(AHaber)

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