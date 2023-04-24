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Politika

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Sudan'dan tahliyelerde son durum ne?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan otobüslerle yola çıkan 1490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, bunlardan 189'unun başkent Addis Ababa'ya doğru gittiğini, 850 kişinin ise halen yolda olduğunu açıkladı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 21:11 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! Sudan'dan tahliyelerde son durum ne?
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan otobüslerle yola çıkan 1490 kişiden 640'ının Etiyopya'ya ulaştığını, bunlardan 189'unun başkent Addis Ababa'ya doğru gittiğini, 850 kişinin ise halen yolda olduğunu açıkladı.

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