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Politika

Bakan Çavuşoğlu açıklama yapıyor

Bakan Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:53 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:56
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