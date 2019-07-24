Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' tepkisi tepki: Bizim sabrımız tükendi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye ile ABD arasında görüşülen Suriye'de güvenli bölge ilgili, 'Daha önce Trump'ın ricası üzerine bölgeye harekatı durdurduk. Bize yönelik tehdit artıyor. Tehdit artınca harekat konusunda bir hazırlığımız oldu. Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım çünkü bizim artık sabrımız kalmadı.' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
(Lavrov ile görüşme) İdlib'de saldırıların durdurulmasını istedik, İdlib'deki çatışmaların durdurularak siyasi sürece odaklanmamız gerektiğini vurguladık.
(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması) Jeffrey ile görüşmeler gerçekleştirildi, ABD'nin yeni önerisi bizi tatmin eder düzeyde değil, Münbiç'te oyalama sürecine gitmek istedikleri gördük
Mutabakat sağlayamadık, askerler teknik konuları görüşüyor, ABD'nin bizi tatmin eden önerileriyle mutabakata varmak istiyoruz.
Münbiç modelini Fırat'ın doğusuna taşıyacaktık, bir sene bir ay geçtik henüz Münbiç'te yol haritası uygulanmadı, Münbiç yol haritasının amacı YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekilmesidir, bu model güvenli bölgeye taşınabilir.
Hakan Atilla daha önce gelebilirdi ama temyiz davasından vazgeçmek istemedi, suçlamaları kabul etmeyeceğini söyledi, doğru olanı yaptı, ülkesini ve hakkı/hukuku savundu
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.