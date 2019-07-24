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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' tepkisi tepki: Bizim sabrımız tükendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye ile ABD arasında görüşülen Suriye'de güvenli bölge ilgili, 'Daha önce Trump'ın ricası üzerine bölgeye harekatı durdurduk. Bize yönelik tehdit artıyor. Tehdit artınca harekat konusunda bir hazırlığımız oldu. Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım çünkü bizim artık sabrımız kalmadı.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

(Lavrov ile görüşme) İdlib'de saldırıların durdurulmasını istedik, İdlib'deki çatışmaların durdurularak siyasi sürece odaklanmamız gerektiğini vurguladık.

(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması) Jeffrey ile görüşmeler gerçekleştirildi, ABD'nin yeni önerisi bizi tatmin eder düzeyde değil, Münbiç'te oyalama sürecine gitmek istedikleri gördük 

Mutabakat sağlayamadık, askerler teknik konuları görüşüyor, ABD'nin bizi tatmin eden önerileriyle mutabakata varmak istiyoruz.

Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir sabrımız kalmadı. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız. 

Münbiç modelini Fırat'ın doğusuna taşıyacaktık, bir sene bir ay geçtik henüz Münbiç'te yol haritası uygulanmadı, Münbiç yol haritasının amacı YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekilmesidir, bu model güvenli bölgeye taşınabilir.

Hakan Atilla daha önce gelebilirdi ama temyiz davasından vazgeçmek istemedi, suçlamaları kabul etmeyeceğini söyledi, doğru olanı yaptı, ülkesini ve hakkı/hukuku savundu

 

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

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