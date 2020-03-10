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Politika

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor. Brüksel'de AB ile yapılan sığınmacı zirvesiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Siyasi ve teknik irtibat sürdürülsün karar verildi' dedi.

10 Mart 2020 Salı 11:36 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:51

Hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdi

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