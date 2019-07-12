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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400 teslimatında herhangi bir sıkıntı yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Bitmiş bir anlaşma. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.' ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 sistemi teslimatına ilişkin sürecin seyrinde devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetlerarası ve ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi: "(S-400 anlaşması) Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler de devam ediyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek."

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