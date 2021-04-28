İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2021 Çarşamba / 16 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,172
  • EURO
    9,8729
  • ALTIN
    464.149
  • BIST100
    1390.46
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir
Politika

Bakan Çavuşoğlu: Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdiklerini belirtti.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:18
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, "Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, konferans kapsamında aynı zamanda federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattıklarını belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, "Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir." ifadesine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.