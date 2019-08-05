Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz konusunda AB'nin tutumuna sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Erbil Başkonsolosluğumuzda görev yapan çalışma arkadaşımıza terör saldırısı Türk diplomasisinin göğüslemek zorunda kaldığı tehdit ve zorluklara üzücü bir örnek. Kanın döküldüğü yerlerde Türk diplomatları vazifesini kesintiye uğratmadan sürdürüyor, fedakarca menfaatlerimizi koruyor.

Suriye'de barış umudunu ayakta tutan Astana süreci Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği.

''GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ DIŞ POLİTİKA DEMEKTİR''

İslam karşıtlığının da bir insanlık suçu olduğunu kabul ettirdik. Güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. FETÖ'cüleri bünyemizden arındırdıktan sonra güçlendik. Geleneksel diplomasisinin çok ötesine geçtik.

''CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÇETİN DÖNEMLERİNDEN BİRİNDEYİZ''

Büyükelçilerimiz her alanda milli amaçların hizmetinde. Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl her anlamda çok önemlidir. NATO ve Avrupa Konseyi üyesiyiz. Güçlü olan ve duran bölgesel barış ve refahın teminatı olan bir devlet ve milletiz.

''DOĞU AKDENİZ'DE AB MAHKEME GİBİ HAREKET EDEMEZ''

İstediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Kıbrıs Türk makamlarının sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın. AB enerjisini doğru yolda kullanmalı.

"FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye, ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir. Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğu'da denge kurulamaz. Suriye için kalıcı siyasi çözüm amacıyla önde gelen uluslararası aktörleri ortak zeminde buluşturmaya gayret ediyoruz. İdlib’de yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim.