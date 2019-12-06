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Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Libya böyle bir tehdide boyun eğmez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Burada özellikle Suriye ve Libya'daki durumu ele aldık. Pedersen ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik.
 
NATO LİDERLER ZİRVESİ
 
Dörtlü Zirve samimi bir ortamda çok faydalı bir toplantı oldu. İkinci toplantı şubat ayında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Yaptığımız bir jest taviz değil.
 
LİBYA İLE ANLAŞMA
 
İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız.
 
YUNANİSTAN'IN LİBYA BÜYÜKELÇİSİNİ SINIR DIŞI ETME KARARI
 
Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik.
 
 

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