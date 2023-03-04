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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Antonio Guterres ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Antonio Guterres ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığını belirterek BM'nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna'daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü kaydetti.

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