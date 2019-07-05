'Avrupa Konseyi ilk kez anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz.' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.
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