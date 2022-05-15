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Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda tutumumuzu net şekilde söyledik, gerekçelerini de net şekilde paylaştık' dedi.

15 Mayıs 2022 Pazar 14:34 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye olarak biz eskiden beri NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik.

"Teröre destek verilmesini kabul edemeyiz"

İki ülke Dışişleri Bakanlarına belgeleriyle terör örgütü üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri ortaya koyduk. Beklentilerimizi ilettik. Endişelerimiz gayet meşrudur ve açıkça ortadadır. NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama teröre destek verilmesini kabul edemeyiz.

NATO'ya üye olacak ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil.

Nasıl garantiler vereceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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