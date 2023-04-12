Bakan Çavuşoğlu: Bir olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Şumnu kentinde düzenlenen iftar programında iş insanları, öğrenciler ve soydaş toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir "Pehlivanlar Diyarı" Deliorman'ı ziyaret etmek istediğini ancak bugüne kısmet olduğunu dile getirdi.

Deliorman'ın, özellikle Şumnu'nun bir asırlık ilim irfan yuvası Nüvvab'a ev sahipliği yaptığını, birçok din alimi ve kanaat önderi yetiştirdiğini ve Çanakkale'de şehit vermiş gönlü geniş, mert bir yer olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu gönlü genişlik, bu mertlik Kırcaali'den Vidin'e; Rodoplar'dan Tuna boylarına; Balçık'tan Filibe'ye, bütün soydaşlarımızda var. Biz soydaşlarımızla, sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"TOPLADIĞINIZ YARDIMLARLA 800'DEN FAZLA ÇADIR VE 145 KONTEYNER DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ"

Çavuşoğlu, Bulgaristan Türklerinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da depremzedelere yardım gönderdiğini hatırlattı.

Bulgaristan Türklerinin Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ve Bulgaristan Müslümanları Diyanetinin liderliğinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği eşgüdümünde, köy köy, kasaba kasaba, seferber olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Elinizde avucunuzda ne varsa gönderdiniz. Elinde avucunda bir şey olmayan da duasını Türkiye'ye gönderdi. Topladığınız yardımlarla 800'den fazla çadır ve 145 konteyner deprem bölgesine gönderildi. Genel Başkan Mustafa Karadayı kardeşim seçim çalışmalarına rağmen, yardımları bizzat Edirne'ye kadar getirdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, fırsat buldukça bütün deprem bölgelerini ziyaret ettiğini, Bulgaristan Türklerinin gönderdiği desteğin ne kadar hayra geçtiğini yerinde gördüklerini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden arama kurtarma ekibi gönderen ve bayrağını yas için yarıya indiren ilk ülke olduğuna dikkati çekerek Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in depremden sonra hemen Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü arayarak devlet mekanizmasını harekete geçirdiğini söyledi.

"Komşu komşunun külüne muhtaçtır" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde ve mevcut küresel enerji krizinde Bulgaristan'a geniş destek verdiğini hatırlattı.

"BERABER OLDUĞUMUZ ZAMAN ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR ZORLUK YOKTUR"

Azerbaycan'la birlikte Bulgaristan'a, Balkanlar'daki ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkelere enerji konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) kapasitesini artırdıklarını hatırlattı.

"Bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur. Birliğimizin ve beraberliğimizin devamı önemlidir." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'de devlet ve millet el ele vererek yaraları sardıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 80 bin civarında konutumuzun gerek apartman dairesi şehirlerde gerekse köylerde evlerimizin inşaatı başlamış durumda. İnşallah bir yıl içinde vatandaşlarımıza evlerini yapıp teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte depremzedeleri daha iyi şartlarda barındırmak için geçici olarak deprem bölgesinde yurt ve devlet konuk evlerine ilaveten konteynerlere taşımaya başladıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Birçok şehrimizdeki yurtlarda ve konukevlerinde vatandaşlarımız evleri bitinceye kadar rahatça kalacaklar, öğrencilerimizi de etkilemeden bunu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"90'LI YILLARI ANDIRAN, ÖZELLİKLE BOSNA HERSEK'TE SÖYLEMLER, RETORİK ARTMAYA BAŞLADI"

Çavuşoğlu, özellikle dünyada ve Balkanlar'da çeşitli sorunlar ve krizler olduğunu, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini ve bunların etkilerini derinden hissettiklerini belirterek, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Batı Balkanlar'da krizlerin bazen derinleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, "90'lı yılları andıran, özellikle Bosna Hersek'te söylemler, retorik artmaya başladı. Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan sorunun çözümü için hep birlikte gayret sarf ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, çatışma ve krizlerin yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında olduğuna dikkati çekerek bu nedenle girişimci ve insani dış politikayı güçlendireceklerini ve barış için daha fazla çaba sarf edeceklerini vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın bitmesi için en çok çaba sarf eden ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Tahıl Anlaşması ve esir takası gibi çabalarının öneminin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir kaza olmaması için temaslarını sürdürdüklerini belirterek 14 Nisan Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüşeceğini duyurdu.

Öte yandan, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığının ve hoşgörüsüzlüğün had safhaya çıktığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Kuran-ı Kerim'e saldırılar Türk Büyükelçiliklerinin önünde oluyor. Çünkü onlar da biliyor ki Türkiye ve Türk milleti İslam'ın da sancaktarıdır ama tüm bunlarla birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Yine bütün Balkan ülkeleriyle ve milletleriyle bir ve beraber olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"HAK VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI BULGARİSTAN'A DEMOKRASİNİN GELMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTIR"

Çavuşoğlu, siyasete girdiği günden bu yana tüm dünyadaki soydaşların huzuru, refahı, hak ve özgürlüklerinin kendisinin de önceliği olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da iş başına geldiği günden bu yana akrabalar, soydaşlar, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına çok önem verdiğini ifade etti.

Bulgaristan Türklerinin geçmişte büyük acılar çektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu acıları unutmayacaklarını, ancak geleceğe umutla bakacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan Türklerinin, Bulgaristan'da demokrasinin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurgulayarak "Hak ve özgürlük arayışı Bulgaristan'a demokrasinin gelmesinde önemli rol oynamıştır. Kimliğinizi, geleneklerinizi, anadilinizi, anavatanla bağları korumak ve gelecek nesillere aktarmak, boynumuzun borcudur." değerlendirmesini yaptı.

Bulgaristan Türklerine, artık Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin vatandaşları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, AB'nin sunduğu imkanlardan faydalanılması tavsiyesinde bulundu.

Çavuşoğlu, TİKA, Diyanet, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) ve sivil toplum kuruluşlarıyla Bulgaristan Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi.

"TÜRK YATIRIMLARI BURALARDA ARTIYOR"

Çavuşoğlu, Bulgaristan Türklerinin Türkiye ve Bulgaristan'ı birbirine bağlayan en güçlü unsur olduğunu, iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

İki ülkenin ticari ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, "Ticaretimiz geçen sene 7,4 milyar dolar oldu. Bu sene ilk iki ayda 1 milyar dolar oldu. Biraz önce iş insanlarımızla bir araya geldik. Türk yatırımları buralarda artıyor." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde "Türk-Bulgar dostluğunun mimarı, Bulgaristan Türklerinin hemşerisi ve yol arkadaşı" Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanları rahmetle andı.