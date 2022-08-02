Bakan Çavuşoğlu: Bu birliktelik tüm dünyaya güçlü bir mesaj

Şimdi de Türkiye-Azerbaycan ve Özbekistan olarak bir araya geldik.

Bu toplantıları yapmakta geciktiğimizi de söylemek isterim.

Türk dünyasının refahını artıracak pratik adımlara, bu adımlarla öncülük etmeliyiz.

Bu şekilde buluşmamız dahil, hem halklarımıza hem de tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj vermektedir.

Tahıl koridoru anlaşması geniş bir coğrafyada yankı yaptı.

Dünyada ve bölgemizde, belirsizlikler artıyor. Ukrayna'daki savaş ve Afganistan'daki kriz, doğrudan bölgelerimizi etkiliyor.

Büyük ölçüde bizleri etkileyen bu bölgesel gelişmelerin yanında, büyük güçler arasındaki siyasi ve askeri rekabet, yeni bir soğuk savaş etkisine neden oluyor.

Bölgemizin bir tarafı Rusya ve Batı'ya, diğer tarafı Çin'e komşu.

Ayrıca salgının sosyo-ekonomik etkileri halen devam ediyor.

Çatışma ve ekonomik krizlerin tetiklediği göç baskısını yönetmek, küresel bir sınama haline geldi.

İklim, enerji ve gıda krizlerinin etkileri her bölgede hissediliyor.