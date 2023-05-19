İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8124
  • EURO
    21,4547
  • ALTIN
    1260.62
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre?
Politika

Bakan Çavuşoğlu: Çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Mayıs'tan önce başka, seçim sonrası başka açıklamalarda bulunanların milletten özür dilemesi gerektiğini belirterek, 'Sayın Kılıçdaroğlu'na bir soru sormak istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda 'YPG bir terör örgütü değildir' demiştiniz. Şimdi samimiyseniz ikinci tur öncesi çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre?' dedi.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 21:33 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre?
ABONE OL

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhur İttifakı Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ülkenin, milletin bekası ve ülkenin gelecek hedeflerine ulaşması için Cumhur İttifakı olarak güçleri birleştirdiklerini söyledi.

14 Mayıs'taki seçimde de milletin Cumhur İttifakı'ndan 323 milletvekili TBMM'ye gönderdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vatandaşın büyük bir bölümünün oyunu aldığını anımsattı. Yurt içinde ve yurt dışında herkesin Türk milletinin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu millete özür borçlu olanlar var, 14 Mayıs'tan önce farklı şeyler söyleyip, başta PKK olmak üzere, 14 Mayıs'ta milletimizden tokadı yedikten sonra adeta 'U' dönüşü yapmaya çalışanların bu millete bir özür borcu vardır. Şehitlerimizin kemiklerini sızlattılar. Tüm şehit yakınlarımıza özür borçları vardır. Sandık gecesi hepimiz büyük bir olgunlukla, tıpkı seçim gününde olduğu gibi sonuçları beklerken çıkıp da milletin gözünün içine baka baka '81 bir ilde, yani tüm illerde öndeyiz, kazandık, kazanıyoruz' diyenlerin bir özür borcu vardır. Çünkü milletimize yalan söylemişlerdir. Zaten görüyoruz, maşallah yani yalan söylemede rekor üstüne rekor. Yani doğruyu yalan bulamazlarsa belki söylerler, o noktaya geldiler gerçekten. Yalan söylemeye devam etsin. Ama yalan bulmazsa da zorlanmıyorlar."

- "Millet gerçek yüzünüzü gördü"

Çavuşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ortaya çıkardığı projelerle Azerbaycan'ı yok saydığını, turizmciyi, çiftçiyi, vatandaşı tedirgin edecek açıklamalarda bulunduğu için özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve HDP ile Yeşil Sol'un da terör örgütünün bir uzantısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na bir soru sormak istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda 'YPG bir terör örgütü değildir' demiştiniz. Şimdi samimiyseniz ikinci tur öncesi çıkın söyleyin, YPG bir terör örgütü müdür, değil midir, size göre? Bize göre de işbirliği yapan, onları destekleyen, Amerika'ya göre de raporlarına göre de NATO'nun bazı raporlarına göre de YPG ile PKK arasında hiçbir fark yok. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ve son günlerde milletten tokat yedikten sonra adeta 'terörle mücadele edeceğiz' gibi söylemleri için dolanlara soruyorum. YPG terör örgütü müdür değil midir? Tekrar soruyorum. 'Suriye'den çekileceğiz, operasyonları sonlandıracağız' dediniz. Şimdi ne diyorsunuz? 'Irak'tan çekileceğiz' dediniz, şimdi ne diyorsunuz? 'Libya'dan çekileceğiz' dediniz. Şimdi ne söylüyorsunuz? Açık konuşun. Millet gerçek yüzünüzü gördü de bir kere daha görsün."

- "Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'cahil' dediniz"

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak kendilerinin hep umut aşıladıklarını, Türkiye Yüzyılı'ndan, Türk'ün, Türk dünyasının şahlanışından bahsettiklerini, karşı ittifakın ise hep korku saldığını, tehditte ve nefret söylemlerinde bulunduğunu ifade etti.

Milletin karalayıcı, yıkıcı politikaya destek vermediğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayi ürünlerine bile 'dokunacağız' dediniz. Milletten özür dileyeceksiniz. Ayrıca seçimden sonra milletimizi aşağıladınız. Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'cahil' dediniz. Senin ne üstünlüğün var bu milletten? Siz bu milleti enayi mi, salak mı zannediyorsunuz? Af edersiniz. Milletimiz gerçeği görmüyor mu? Kandırabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Önce kandırmak için yalandan söylüyorsunuz, iftiralar atıyorsunuz. Hep nefret söylemi içinde oluyorsunuz, sonra da milletimiz oy vermeyince 'bu millet cahil' diyorsunuz. Sizin depremzedelere bir ödül borcunuz var. Siz ve avaneleriniz depremzede kardeşlerimize hakaret ettiniz, küfrettiniz. Neden? Size oy vermedi diye. Sizin oralara gidip kara propagandanıza depremzede kardeşlerimizin kanacağını mı zannettiniz?"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.