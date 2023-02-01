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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili daha az sorun var

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Özellikle İsveç'ten somut bir adım göremedik. Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili daha az sorun var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz' dedi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili daha az sorun var
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tallin'de Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Özellikle İsveç'ten somut bir adım göremedik. Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili daha az sorun var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Biz Estonya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz. (Finlandiya ve İsveç) Bu ülkeler başvurularını yaptıklarında endişelerimizi dile getirdik. Madrid'de 3'lü mutabakat imzalandı. Ben kendi ülkem adına imzaladım. Bu iki ülkenin taahhütleri var. İsveç'te yeni hükümet kuruldu. Çok daha güçlü bir hükümet görüyoruz.

Siyasi bir irade ifade etmiş olmalarına rağmen henüz somut bir adım görmedik. Özellikle İsveç'te somut adım görmedik. Somut adımlar bekliyoruz. Dostlar ve müttefikler olarak birbirimizin meşru güvenliklerini anlamalıyız.

Türkiye her zaman NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen ülke oldu. Bizim güvenlik endişelerimizin de karşılanması gerekiyor.

İsveç sadece izin vermekle kalmıyor buna güvenlik imkanı da sağlıyor. Bu iki ülkenin üyelik süreçlerini ayırmak benim görevim değil. Tek birprotokol var. İki ülkenin de ilk başvurusuyla ilgili 3'lü mutabakat var. Onaylanırsa her ikisi de NATO'ya üye olacaklar. Türkiye'nin üyelik sürecini ayırmak gibi bir çalışması yok."

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