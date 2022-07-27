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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Her türlü hazırlığı yapıyoruz, bir gece ansızın...

Katıldığı canlı yayında Suriye'ye muhtemel askeri harekatla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Her türlü hazırlığı yapıyoruz, bir gece ansızın...' dedi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TV100'de gündemi değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Irak'ta terör örgütleri halen mevcut. DEAŞ ülkenin önemli bölümünü kontrol altında tutuyordu. Bizlerinde desteğiyle gerek Suriye'de gerekse Irak'ta DEAŞ artık güçlü değil.

Irak yönetimi terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele yönetemiyor. Bize yönelik provokasyonların sebebi de bu.

Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz.

ABD terörle mücadelede samimi değil.

Suriye konusunda hem ABD hem de Rusya bize karşı sözlerini tutmadı.

Suriye'de terör mevcudiyeti halen var.

PKK-PYD-PJAK'ın birbirinden farkı yok.

(Suriye'ye askeri harekat mesajı) Her türlü hazırlığı yapıyoruz, bir gece ansızın...

(ABD'den teröristlere taziye mesajı) Bu mesaj kabul edilemez.

BM'nin etkinliği için çaba sarf ediyoruz.

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