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Politika

Bakan Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Başbakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya'da, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temaslarda bulundu.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 12:27 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:28
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Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Çavuşoğlu, Berlin Konferansında ortaya konacak siyasi pozisyonların koordinesini ele aldı.

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla bugün toplanacak.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

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