Bakan Çavuşoğlu ilan etti: Türkiye olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz

Resmi ziyaret amacıyla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından iki bakan basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN SORUMLU BİR BİÇİMDE DAVRANMASI VE TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi:

"İlk gemi Odessa'dan yola çıktı, İstanbul'da ortak kontroller gerçekleştirildi ve gemi şuanda Lübnan'a doğru ilerliyor. Bu anlaşmanın süresi 4 ay. Herhangi bir itiraz olmazsa otomatik olarak uzatılacak. Bunun karşılığında Rusya aynı zamanda kendi tahıllarını ve bununla ilgili ürünlerini ihraç edebilecek, gübre dahil olmak üzere. Bu anlaşma her iki ülkenin ticaretini kolaylaştırıyor. Bunun sürdürülebilir olması gerekli. Herkesin sorumlu bir biçimde davranması ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor."

"TÜRKİYE OLARAK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması için başından beri yoğun çaba sarf ettiğini belirterek şunları aktardı:

"Durum kırılgan. Çünkü savaş karşılıklı devam ediyor. Bu anlamda tahıl anlaşmasının bizim geniş kapsamlı bir ateşkesin ve planının temelini oluşturabileceğini düşünüyoruz. Türkiye savaşın başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son derece yoğun çabalar sarf ediyor. Bununla ilgili çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."