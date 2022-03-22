Bakan Çavuşoğlu: İslam İşbirliği Teşkilatı olarak birlikte hareket etmemiz lazım

DHA 22 Mart 2022 Salı 16:05 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 16:56

İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Çalışma Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Pakistan, Dışişleri Bakanları Konsey Başkanlığını Nijer'den devraldı. Bir yıl devam edecek, başarılar diliyoruz. Bugün bu marjda bir taraftan ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Diğer taraftan bakanlar toplantısında konuşmamızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan tabi temas grupları var, bizim girişimimizle başkanlığımızda kurulan Avrupa'daki Müslümanlar, diğer taraftan Cemmu ve Keşmir, Rohingyalar ve değişik konularda temas gruplarımız var. Onların da toplantılarına katıldık. Tabi çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdik."

"SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANIYLA SON DERECE FAYDALI, YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Çavuşoğlu gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle ilgili olarak "Guyana Maliye Bakanı buradaydı. Guyana son zamanlarda ekonomisi güçlenen, çok ciddi sayıda rezervler bulan bir ülke. İİT'nın Latin Amerika'daki iki üyesinden bir tanesi Guyana, diğeri de Surinam biliyorsunuz. Guyana Maliye bakanıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte özellikle ekonomik alanda işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabıkız. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanıyla son derece faydalı, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İlişkilerimizin normalleştirme ve eskisinden daha iyi olması için birlikte çalışma konusunda mutabıkız. Daha önceki dönemde de görüşmeler gerçekleştirmiştik. Son derece faydalı ve sonuç odaklı olduğunu söyleyebilirim. İlişkilerimizin normalleşmesi bakımından faydalı bir görüşme oldu" açıklamasını yaptı.

"BATI'NIN BAKIŞ AÇISINDA ÇİFTE STANDART VAR"

"Bugün baktığımız zaman İslam coğrafyasında ciddi sorunlar var. Diğer taraftan bu sorunlara bakış açısında özellikle Batı'nın terörle mücadelede, savaşlar ve diğer konulardaki bakış açısında çifte standart var. Ayrıca İslam düşmanlığı Avrupa'da değil başka ülkelerde de sürekli yükselişte. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Oturup bu konularda başkalarını suçlamak yerine veya onlardan medet ummak yerine İİT olarak, Müslüman ülkeler olarak önce kendimize bir çeki düzen verip ondan sonra bu sorunların çözümü konusunda birlikte hareket etmemiz lazım. Birlikte hareket edemezsek bunların üstesinden gelemeyiz."

Toplantıda yaptığı konuşması hakkında açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye ile ufak bir sorunu olan hemen burada Kıbrıs meselesinde ya da Batı Trakya Türkleri konusunda bir geri adım atmaya çalışıyor. Veya bir konuda destek veren ülkeler, başka yerdeki Müslümanların sorunu olunca orada duyarsız kalıyor hatta tersine hareket ediyor. Kısaca bunu söylemeye çalıştım" dedi.

"AFGANİSTAN'DAKİ 46 MAARİF OKULUNDAN 14 TANESİ KIZLAR İÇİN"

"Özellikle kadınların hakları ve kızların eğitimi konusunda da dostane tavsiyelerimiz oldu Taliban yönetimine. Bunu daha önce de paylaşmıştık. Fakat sadece tavsiyede bulunmak yetmez, bizim Maarif okullarıyla da Afganistan'daki eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Toplamda 46 tane okul ve eğitim merkezimiz var, bunlardan 14 tanesi kızlar için eğitim veren okullardı ve 12 tanesini açabildik. Yeni öğretim yılına kadar tüm okullar açılacak."

"SAVAŞI DURDURMAMIZ LAZIM"

NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu "Herkesin birinci amacı ateşkes olmalı. Yani şu anda devam savaşı durdurmak olmalı. Bu konuda herkes sorumlu davranmalı, yapıcı olmalı. Yapıcı olmak derken Rusya'nın yaptıklarına yanlışlıklarına göz yummak anlamında söylemiyorum. Savaşı durdurmamız lazım. Ateşkesin tesis edilmesi lazım. Bundan sonra atılacak adımlar var, güven arttırıcı adımlar var, ilişkilerin normalleştirilmesi var. Her savaş beraberinde de barışı getirebilir. Biz her zaman söylüyoruz; savaşın kazananını olmaz barışın kaybedeni olmaz. Batı ülkeleri de evet tedbirler aldılar, yaptırımlar uyguladılar ama bundan sonraki süreçte 'savaşı nasıl durdururuz' diye kafa yormamız lazım" ifadelerini kullandı.