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Politika

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları dahilinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

IHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York'ta temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkevimizde İtalya Dışişleri Bakanıyla Ukrayna'daki gelişmeleri, NATO genişlemesini ve ekonomik-ticari işbirliğimizi ele aldık" dedi.

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