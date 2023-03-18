Bakan Çavuşoğlu Kahire'de konuştu: Yaraları sararak daha güçlü şekilde çıkacağız

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için geldiği Kahire'de Türk Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü törenine katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kahire Türk Şehitliği'nde 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 4 bin 500 şehidin naaşının bulunduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle şükranla ve minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle ömrünün bir kısmını Kahire'de geçiren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da yad ediyorum." diye konuştu.

Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" başlıklı şiirindeki "Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor" dizeleriyle destan ruhunu yansıttığını dile getiren Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı şehitleri de dahil olmak üzere tüm şehitlerin ruhunun şad olması temennisinde bulundu.

Çavuşoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve sellerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak "Milletimiz tarihinde her güçlüğün altından milli birlik ve beraberlikle kalkmayı bilmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminden de inşallah yaraları sararak daha güçlü şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkıyla gösterdikleri dayanışma ve yaptıkları yardımlar için Mısır hükümetine ve Mısır halkına bir kez daha teşekkür etti.

Törene Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. İbrahim Aslan, Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Emin Boyraz, elçilik çalışanları ve Mısır'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Törenin ardından Çavuşoğlu ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.