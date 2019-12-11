Bakan Çavuşoğlu: İzinsiz kimse çalışma yapamaz

Bakan Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz
Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz.' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
TÜRKİYE-LİBYA MUHTIRASI
İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir.
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