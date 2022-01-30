Bakan Çavuşoğlu: Maldivler ile ticaret hacmimizin 100 milyon dolara çıkarılmasını hedefliyoruz

IHA 30 Ocak 2022 Pazar 12:33 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 12:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler'deki temasları kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 76. dönem başkanı olmasından dolayı Shahid'e tebriklerini ileten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ve dostunuz olarak ben şahsen her zaman önceliklerinizi desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda faaliyetlerinize katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İşbirliğimiz ve bu çerçevedeki koordinasyon, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Örgütü ve farklı platformlarda devam edecek" dedi.

İki ülkenin ortak endişeleri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Bu sizin için çok önemli bir öncelik. Sayın bakan da daha önce bizimle birlikte buradaydı. Bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu çerçevede iş birliğimizi ve iklim değişikliği ve çevre konusunda fikir teatimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Maldivler'in konu ile ilgili olarak çabalarını ve inisiyatiflerini desteklemeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Her zaman uluslararası platformlarda şunu dile getirmeye çalışıyoruz, bu çerçevede yeterli finansal ve teknik desteğin özellikle de kırılgan ve en az gelişmiş ülkelere verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Türkiye olarak biz geçtiğimiz yıl Paris Anlaşması'nı imzaladık ve onayladık. Yine aynı şekilde bu çerçevede standartlara uyum sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ortak engelle mücadele etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRK FİRMALARI TURİZM SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPMAK İÇİN SON DERECE HEVESLİ"



İkili ilişkileri güçlendirme konusunda her iki tarafta da bir kararlılık olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Benim ziyaretim sembolik bir öneme sahip. Ama tabi ki bu ziyaret sonrasında bugün ele aldığımız konuların takip edilmesi ve imzalanan anlaşmaların yürürlüğe konması uygulanmaya başlanması var. Ümit ediyorum ki müzakere ettiğimiz başka taslak anlaşmaları da imzalama aşamasına getirebiliriz. Bunlardan bir tanesi yatırımların korunması ve teşvik edilmesi ile ilgili anlaşma. Bugün imzaladığımız anlaşmalardan bir tanesi ticaret ve ekonomik işbirliği ile ilgili. Bu çerçevede karma ekonomik komisyon kurulacak. Bu mekanizma son derece yararlı bir mekanizma. Ekonomik işbirliğimizi derinleştirmek, ikili ticaret hacmimizi artırabilmek için. Yine yatırımların artması için son derece önemli bir altyapı oluşturacak. Tabi ki Türk yatırımları son derece önemli. Birçok Türk firması özellikle de turizm sektörüne yatırım yapmak için son derece hevesli. Burada deneyimlerimizi paylaşabilmek açısından güvenli turizm sertifikasını da paylaşmayı vaat ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir deneyimdi. Yine aynı zamanda yatırım potansiyeli ve ticaret potansiyeli diğer sektörlerde de mevcut. Bunların da hayata geçirilmesi son derece önemli. Ticaret hacmimizin önümüzdeki 2 yıl boyunca 100 milyon dolara çıkarılabilmesini hedefliyoruz. Bundan sonra birlikte ikili ticaret hacmiyle ilgili yeni hedefleri ortaya koyabiliriz" diye konuştu.

"UÇUŞ SAYISININ 7'DEN 11'E ÇIKARILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR"



Türk iş çevreleri ve yatırımcılar arasında Maldivler'e duyulan ilginin arttığını söyleyen Çavuşoğlu, "Birlikte onları teşvik etmek istiyoruz. Maldivler'de bir iş forumu düzenlenirse bunun son derece önemli olacağını aynı zamanda bunun Türkiye'de de düzenlenebileceğini ifade etmek istiyorum. Konuştuğumuz ve ele aldığımız inşaat, alt yapı ve balıkçılık gibi ve tabi ki turizm gibi sektörler var. Turizm sektörüne yatırım yapan bazı Türk firmaları var. Bunların bir kısmı ile havalimanına geldiğimde bir araya gelme fırsatımız oldu. Maldivler Türk vatandaşları için son derece popüler bir turizm destinasyonu haline geldi. Dolayısıyla vizeyi kolaylaştırmak ya da bir rejimin uygulanması, Türk turistlerin buraya gelmesini daha fazla teşvik edecektir. Türk Hava Yolları zaten turizm sektörünüze son derece önemli bir katkıda bulunuyor. Uçuş sayısının haftada 7'den 11'e çıkarılması değerlendiriliyor. Ancak Aralık ayında bu sıklığı 11'den 14'e çıkarma ihtimali de var" dedi.

Terörizmle ve radikalleşmeyle mücadelenin iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının bir başkasını oluşturduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlar Türkiye için son derece önemli öncelikler. Bu konuyla ilgili olarak deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. İçişleri Bakanınızla dün akşam gerçekleştirdiğimiz çalışma yemeğinde bunu değerlendirme fırsatımız oldu. Bu çerçevede FETÖ ile mücadele konusunda vermiş olduğunuz destekten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bu terörist örgütle ilgili olarak dikkatli olmanızı ve tetikte olmanızı rica ediyorum" şeklinde konuştu.