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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Mariano Grossi ve Helga Schmid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile bir araya geldi.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Mariano Grossi ve Helga Schmid ile görüştü
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Görüşmelere ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Çavuşoğlu, UAEA Başkanı Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son durumu ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri ele aldıklarını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Schmid'le Viyana'da yaptıkları görüşmenin gündeminde de Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki gelişmelerin olduğunu ifade etti.

İSTİKRAR VE KALKINMA İÇİN TÜRKİYE VURGUSU

UAEA Başkan Grossi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrar ve kalkınma için Türkiye'nin sesinin vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Grossi, Çavuşoğlu ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin korunmasının önemi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve sürdürülebilir enerji sağlanması için Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda mükemmel fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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