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Politika

Bakan Çavuşoğlu, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsveçli, Kanadalı ve İtalyan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 21:40 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 21:42
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Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bir araya gelmesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Çavuşoğlu, ilk olarak Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile görüşerek ilişkileri ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Brüksel'deki ikinci görüşmesinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Libya'daki gelişmeleri, savunma ve ekonomik iş birliklerini ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yle de Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını vurgulayarak, "Karşılaştığımız güvenlik sınamalarını ve ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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