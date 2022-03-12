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Politika

Türkiye ile Ermenistan arasında yeni dönem! İki bakandan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:21
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

İki bakan görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bölgedeki barış ve istikrar hepimizin yararına." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun." dedi.

Ermeni Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Mirzoyan, "Normalleşme için sürece koşulsuz devam edeceğiz." dedi.

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