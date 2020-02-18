İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0654
  • EURO
    6,5711
  • ALTIN
    309.579
  • BIST100
    119991
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Moskova'dan sonuç çıkmazsa önümüzdeki günlerde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir
Politika

Bakan Çavuşoğlu: Moskova'dan sonuç çıkmazsa önümüzdeki günlerde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir' dedi.

AA18 Şubat 2020 Salı14:19 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:39

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.

Diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkililerinin katıldığı toplantının ardından Türk heyeti Moskova’dan ayrıldı.

Görüşmelerin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova’da görüşmeler yapmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.

Ailesinin sırtında taşıdığı Zeynep öğretmen öğrencilerine güç veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.