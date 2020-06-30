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Politika

Bakan Çavuşoğlu: NATO, Libya'daki Fransa-Rusya işbirliğinden rahatsız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, 'NATO, Libya'daki Fransa-Rusya işbirliğinden rahatsız' dedi.

AA30 Haziran 2020 Salı 15:05 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:14
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Macaristan ile) Salgının yoğun olduğu süreçte güçlü bir dayanışma gösterdik"

"Avrupa Birliği’nin daha dürüst, daha şeffaf olması gerekiyor"

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz."

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